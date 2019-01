Egídio Serpa: Futuro promissor do agronegócio

A frase é do secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Maia Júnior: "No Ceará, o agronegócio tem futuro muito promissor". Para começar, explica ele, está aqui um centro de excelência da cultura tropical - a Embrapa. Além disso, o Ceará tem investimento forte em novas tecnologias, regulação e segurança hídrica, de que são exemplos o Cinturão das Águas, o Projeto São Francisco de Integração de Bacias e o projeto Malha D'água. E, para completar, dispõe de um Plano Decenal de Recursos Hídricos. A SDE precisa apenas de tempo para organizar o processo para colocar a produzir todos os setores do agronegócio. "Estou recebendo os 'inputs' para montar um plano de trabalho. E estou há, somente, 10 dias na SDE", lembra. Maia Júnior é curto e cirúrgico quanto à proibição da pulverização aérea nas grandes áreas da fruticultura cearense: "Este não é o único problema do agronegócio. O setor tem maior idade e saberá construir uma solução".

Incendiado

Algumas empresas da construção civil - como a Engexata - sofreram ataques das facções criminosas. Os bandidos incendiaram depósitos e veículos. Elas poderão recorrer à Justiça em busca de indenização. Afinal, foi a falta de segurança do Estado a causa dos danos.

Biscoito cearense

Líder do mercado nacional de massas e biscoitos, a cearense M. Dias Branco estará presente, em parceria com a Apex, da ISM, maior feira mundial de biscoitos e doces, que se realizará de 27 a 30 deste mês em Colônia, na Alemanha. Exibirá os biscoitos de marcas Vitarelli, Richester e Isabella.

Vai demorar

Lembram-se do Canal Norte Projeto São Francisco de Integração de Bacias, que os presidentes Dilma e Temer prometeram inaugurar? Esta coluna segue insistindo: águas do Rio São Francisco no Açude Castanhão só no segundo semestre deste ano. E se o presidente Bolsonaro considerar prioritário o projeto. Antes de que isso aconteça, o Ministério do Desenvolvimento Regional terá de - em conjunto com os governadores do CE, RN, PB e PE - definir quanto custará a manutenção anual do projeto, calculado em R$ 500 milhões.

Carlos maia, sócio e diretor da Termaco, uma das grandes empresas cearenses de logística, confirma: está crescendo a navegação de cabotagem no Nordeste - no Ceará, principalmente. Tudo como consequência da greve dos caminhoneiros, em maio de 2018. Com o aumento da demanda, a cabotagem se tornará ainda mais barata.

Turistas que passam férias em Fortaleza estão tranquilos nos seus hotéis na Beira-Mar, onde há perfeita tranquilidade. Mas eles estão decepcionados com o quadro de sujeira que se vê nas ruas, principalmente ao longo da Leste-Oeste, que leva ao Cumbuco. É consequência da ação do crime organizado, que incendeia carros do lixo.