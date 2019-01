Egídio Serpa: Faec pede criação de uma patrulha rural

Para além das zonas urbanas da Grande Fortaleza, há mais de duas semanas sob ataques diários de facções criminosas, há insegurança também na zona rural, segundo denuncia o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Flávio Sabóya. "É uma questão diferente que precisa de ser tratada de forma especial, dada a sua complexidade", explica ele, adiantando que, nos últimos anos, tem ocorrido muitos assaltos em propriedades rurais, roubo de animais e de veículos e implementos agrícolas "e até casos de morte". De acordo com Sabóya, "gangues bem estruturadas" invadem as fazendas, roubam seus animais e os vendem em seguida nas feiras da mesma cidade ou de cidade vizinha, deixando o produtor mais amedrontado ainda com a audácia dos bandidos. O clima é de medo: os produtores temem ser perseguidos ou mortos caso procurem a Polícia, pois os bandidos os conhecem. O presidente da Faec sugere que a Polícia cearense crie uma Patrulha Rural para atuar nas principais áreas de produção agrícola do Estado.

É o novo!

Engenheiro e economista, com passagem pela multinacional Michelin, Paulo Ganine, eleito deputado federal pelo Partido Novo no Rio de Janeiro, virá a Fortaleza sexta-feira, 18. Falará, às 19 horas, no Hotel Praia Centro para simpatizantes da legenda, abordando as metas de atuação da bancada e as perspectivas para os próximos anos. Será o terceiro evento gratuito do Novo pós eleição de 2018. O Novo terá candidato a prefeito de Fortaleza no próximo ano.

Lá e aqui

Na agricultura do Japão, são usados 11,5 quilos de agroquímicos por hectare; na Holanda, 4,59 kg/ha; na França, 2,4 kg/ha; na Alemanha, 1,9 kg/ha; no Brasil, 1,16 kg/ha. São os agroquímicos que matam as pragas e doenças que atacam as culturas agrícolas - na Europa, na Ásia, nos EUA e no Brasil.

Camarão

No município de Ipanguaçu, no Oeste do Rio Grande do Norte, a cearense Itaueira Agropecuária está iniciando o povoamento do primeiro grande viveiro do seu projeto de criação de camarão em cativeiro, nova atividade da empresa. Até o fim deste ano, estreará no mercado o camarão "Rei".

Indicador de Atividade do Varejo, lançado neste mês pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), revela: em 2018, houve crescimento de 2,8% nas consultas para vendas a prazo. Foi a maior alta desde 2014. O resultado confirma a tendência de alta do comércio varejista.

Ex-presidente do BC, Armínio Fraga é pessimista. Diz que a situação fiscal do País é precária e, para piorar, os estados estão quebrados. E o Congresso, pulverizado, terá de aprovar profunda Reforma da Previdência, o que exigirá do presidente Jair Bolsonaro muito engenho e arte. E tudo isso sem o toma lá dá cá da política brasileira.