Egídio Serpa: Agronegócio, pés no chão com otimismo

Berlim (Alemanha) - Empresários da fruticultura cearense, que estiveram até ontem aqui participando da Fruit Logistica, estão entusiasmados com as boas perspectivas da agropecuária brasileira, mas mantêm os pés no chão da realidade: para começar, o Governo do presidente Bolsonaro tem uma herança ruim para administrar. O cobertor financeiro é curto e, por isto mesmo, enquanto perdurar o déficit orçamentário da União, não haverá recursos a mais para o setor, e a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sabe bem disso. No front estadual cearense, esse mesmo otimismo também existe por causa da presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, um profundo conhecedor dos diferentes ramos do agronegócio estadual e declaradamente disposto a colaborar para que o Ceará consolide sua posição de liderança não só na fruticultura, na carcinicultura e na pecuária leiteira, mas também na avicultura, na floricultura e na aquicultura. Há, porém, um problema criado pela natureza: as chuvas têm sido insuficientes para a recarga dos grandes açudes, dos quais vem a água para a irrigação. O subsolo da Chapada do Apodi, de onde tem saído a água para produzir frutas e alimentos para o gado bovino, dá sinais de fadiga. Em Icapuí, perto da praia, a boa pluviometria tem ajudado a recuperar o lençol freático, garantindo a produção de melões, melancias, aspargos e mamões. Enquanto isso, a usina piloto de dessalinização ainda é só um sonho. No Ceará, com água, tudo se resolve.

Investindo

Decidiu a Doce Mel - maior distribuidora brasileira de frutas - trocar o espaço que seu Centro de Distribuição ocupa hoje na Ceasa de Fortaleza por um prédio novo e moderno a ser construído neste semestre nas proximidades do viaduto do IV Anel Viário sobre a BR-116. Roberto Cavalcante Júnior, sócio e diretor da empresa, que tem sede na Paraíba e grandes clientes supermercadistas e fruticultores no Ceará, disse a esta coluna que o mercado cearense é foco de grande importância da Doce Mel, que teve estande na Fruit Logistica.

É o novo!

No próximo dia 21, às 19 horas, no Hotel Praia Centro, João Amoedo, fundador e líder do Partido Novo, falará sobre o crescimento da sigla, que elegeu oito deputados federais, superando a cláusula de barreira, o governador de MG, Romeu Zema, e mais 12 estaduais. O Novo está de olho na PMF.

Agência nacional de Aviação Civil (Anac) quer obrigar os auditores da Receita Federal a uma revista física antes de assumirem seus postos de fiscais na aduana. Os auditores estão a retaliar nos aeroportos: a fiscalização de produtos eletroeletrônicos, agora, é bem lenta. As indústrias já sentem a falta de peças

Em fortaleza, todos reclamam do limite de velocidade de 40Km na área urbana central da cidade. Em Berlim essa velocidade é bem menor ainda: 30km. Não há reclamações. O motorista brasileiro - o cearense no meio - deveria testemunhar o comportamento de quem dirige automóvel em Berlim: primeiro, ninguém buzina