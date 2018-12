Egídio Serpa: Agronegócio, a feliz decisão

Carlos Prado, fundador e presidente do Conselho da Itaueira Agropecuária e da Cemag e consultor da diretoria da Fiec, aplaude a decisão do governador Camilo Santana de criar uma Secretaria Executiva vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Prado explica: “Ela abre caminhos para que o Ceará se torne competitivo em âmbito nacional e internacional em suas atividades agrícolas, pecuárias e agroindustriais. Os números oficiais mostram o rápido progresso experimentado pelo Ceará nessas áreas, gerando empregos, animando a economia no interior e incrementando as exportações. Com o novo ambiente que está sendo criado, abrem-se as perspectivas para a retomada do crescimento nesse setor”. Carlos Prado diz que, no Brasil, “o agronegócio compreende as relações comerciais e industriais da agropecuária moderna, de maior porte em tamanho físico e/ou faturamento, sendo empregador intensivo de mão de obra.

Leite livre

Bruno Girão, CEO da Betânia Lácteos, líder da indústria leiteira do Nordeste, explica: o Brasil teve neste ano grande safra de leite. No Ceará, a produção subiu 17% e o consumo desceu 8%. Diante da excessiva produção, a indústria do Sul e Sudeste manda para o Nordeste o seu excedente, forçando a baixa do preço (sábado, 15, um litro de leite integral, produzido no Ceará, custava R$ 2,56).

É um fato produzido pela concorrência do livre mercado. Mas o presidente da Faec, Flávio Sabóya, preocupa-se com o pequeno produtor, responsável por 75% do leite produzido no Ceará. “Ele está sendo prejudicado, pois o preço do que ele produz desabou”. Por isto, Sabóya entregou ao governador Camilo Santana um documento no qual pede um aumento da alíquota do ICMS incidente sobre o leite importado de outros estados ou países. Neste momento, a indústria cearense tem, estocados, 20 milhões de litros de leite longa vida.

Viva a mulher

Anote este nome e não se perca por causa dele: Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba. Doutora em Direito Tributário pela PUC de SP, ela poderá ser - com o aplauso e o aprovo da comunidade de auditores fiscais da Sefaz do Ceará, da qual é uma referência de capacidade profissional, bagagem intelectual e integridade moral - a nova secretária da Fazenda do Ceará. Finalmente, uma mulher para comandar um time tradicionalmente machista. Se for, será gol de Camilo Santana.

Ode a Eunício

Chefe do Gabinete do governador Camilo Santana e provavelmente futuro Chefe de sua Casa Civil, Élcio Batista diz com todas as letras: “O Ceará e os cearenses foram injustos com o senador Eunício Oliveira, negando-lhe a reeleição. Eunício sempre foi 100% dedicado ao interesse do Ceará. Foi sua pessoal interferência em vários ministérios que garantiram e estão a garantir ainda a liberação de grandes verbas para o Governo do Estado”.

Indecisão

César Ribeiro, secretário de Desenvolvimento, poderá ser deslocado para a presidência da CIPP S/A. Neste caso, Maia Júnior iria para a SDE e Célio Fernando o substituiria na Seplag. Era essa a hipótese no sábado, 15. Hoje, porém, a hipótese reduziu-se. Ficaria tudo como está.

Voz do NOVO

Ao falar 6ª feira à noite no Hotel Praia Centro para um auditório lotado de cearenses curiosos por conhecer suas ideias, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, Marcel van Hatten, 32 anos de idade e 350 mil votos, do Partido Novo, sugeriu que as sabatinas a que são submetidos no Senado os indicados para o STF passem a ser mesmo um questionamento e não um convescote insignificante. “Faz mais de 100 anos que o Senado não rejeita um indicado”, lembrou. Ele proporá o fim do Fundo.