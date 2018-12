Dólar está em alta após feriado de Natal

Após o feriado do Natal, o dólar está em alta e o principal índice do mercado de ações no Brasil, o Ibovespa, está em queda na manhã de hoje (26).

Por volta das 11h20, o dólar estava cotado para venda a R$ 3,9282, com alta de 0,81%.

O Banco Central (BC) atua hoje no mercado de câmbio por meio de leilões de venda com compromisso de recompra da moeda americana, por volta de 12h, com oferta de até US$ 2 bilhões.

No último dia 20, o presidente do BC, Ilan Goldfajn, disse que as atuais intervenções do BC no mercado cambial são uma reação ao “fluxos sazonais de finais de ano”, com aumento de remessas de lucros e dividendos de empresas no Brasil para o exterior.

“O ano foi lucrativo para as empresas. É mais uma questão sazonal para dar liquidez em momentos em que há uma pressão maior por questão de remessas”, disse em entrevista para divulgar o Relatório de Inflação do quarto trimestre.

No mercado de ações, o Ibovespa registrava queda de 1,38%, aos 84.517 pontos, por volta dàs 11h30.