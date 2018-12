Do peru ao jantar completo: encomendas estão liberadas para a ceia de Natal

Não precisou dezembro chegar para ser lançado o menu de Natal, desde novembro postagens da panetone ao peru são postados na internet anunciando que começou a temporada de pedidos natalinos.

Quem não quiser arriscar preparar a grande atração da ceia natalina ou resolver encomendar o pacote completo, com direito a entrada e sobremesa também, não faltam opções em Fortaleza para requistar.

Mas, antecedência nesse ponto é crucial para garantir o jantar do dia 24 de dezembro. A maioria está com prazo para solicitar até o dia 20 deste mês. Confira abaixo alguns dos cardápios disponíveis na cidade.

Mercadinho São Luiz

Ceia Mercadinho São Luíz

Quem não quiser comprar o alimento resfriado para preparar em casa, o supermercado lançou dois kits que atende um grupo de doze a quinze pessoas. As encomendas podem ser feitas nas unidades da Oliveira Paiva, Dunas, Cocó, Virgílio Távora e Cambeba.

O "Estrela de Natal" conta com Chester assado (vem decorado com carambola, maçã, uva thompson e uva itália), pernil semi desossado (com abacaxi em calda, limões fatiados e laranjas fatiadas), arroz de Natal (xerém de castanha de caju e passas brancas), farofa rica (calabresa, bacon, pimentão, castanha de caju) e salada de Natal (acelga, abacaxi, passas e cereja). O seu preço é R$340,00.

Para quem fizer questão do peru assado, ele toma o lugar do Chester no kit "Noite Feliz" e está disponível para encomenda por R$ 350,00.

E em todas as unidades é possível encomendar os pratos avulsos, como o peru assado (R$ 59,90 o quilo), o tender caramelado (R$ 79,90 o quilo) e o pernil desossado assado (R$ 59,90 o quilo).

Os pedidos devem ser feitos com até 72 horas de antecedência. O São Luiz está apostando muito no incremento de vendas desses produtos e a expectativa é que as vendas deste ano superem as do ano passado em cerca de 10%.

Casa Plaza

Peru de Natal do Plaza

O menu do Plaza tem os seus assados temperados com vinho, ervas finas, azeite e especiarias, além de serem recheados com farofa natalina, assados na manteiga e regados ao suco de laranja.

O peru de 8kg e o pernil de 10kg, particularmente, são acompanhados de farofa e molho à parte e servem aproximadamente 20 pessoas. O preço é R$ 599,00 e R$ 649,00 respectivamente. Mas, o Plaza ainda tem no cardápio: Chester de 4kg (R$ 369,00), pernil fatiado 4kg (R$ 299,00) e demais entradas, acompanhamentos e sobremesas.

As encomendas só podem ser feitas pessoalmente na loja até o dia 21 de dezembro ou enquanto durar o estoque.

Chester Plaza

Noélia Doces e Salgados

Apesar de ter três sedes, apenas a unidade do Montese recebe as encomendas até o dia 20 de dezembro dos pratos principais da ceia.

Tanto o Chester como o peru, de aproximadamente 4kg cada, custa R$ 199,00 e é entregue decorado com alface, frutas em conserva e farofa.

Quanto ao tender, de aproximadamente 1kg, é oferecido por R$R$ 74,00 e vem com alface, cravos e acompanha uma calda de laranja. Já o pernil fatiado é cobrado pelo peso, sendo R$ 74,00 o quilo.

No caso dos demais pratos, como tortas salgadas e doces, fora os pratos quentes (lagarto ao molho madeira e fricassé de frango, por exemplo), as três sedes estão aptas para a encomenda.

Costa Mendes

A padaria oferece quatro possibilidades para o prato principal da ceia. Podendo ser desde o peru e o pernil congelados (R$16,99 e R$14,99 o quilo, respectivamente), até o serviço de assar para o Natal (R$14,99 e R$18,99 respectivamente) e também entregar decorado (R$59,99 cada).

Para quem não quer se preocupar com a compra do produto, o peru ou pernil de 4kg, acompanhado de um panetone, pode ser encomendado por R$ 129,99.

Já o pacote completo, vem com salgados fritos de entrada, peru 4kg decorado com arroz de festa, salada verde, salado ao molho, caponata italiana, farofa com bacon e batata palha. Além disso, vem com duas garrafas de vinho, panetone tradicional e mousse floresta mista. O preço para 10 pessoas é R$ 449,99 e para 20 pessoas é R$ 799,99.

Empório de Fátima

Ceia Empório de Fátima

Aos que sempre deixam para última hora, a Empório de Fátima terá opções até mesmo para a véspera de Natal. "A nossa expectativa em relação ao cenário que se apresenta, onde as famílias buscam cada vez mais praticidade na hora de celebrar é de um crescimento de 30% no nosso faturamento em relação ao ano passado", pontua a gerente de marketing, Érika Paiva.

A ceia tradicional conta com salgadinhos fritos, peru ou pernil decorado, salada tropical, salpicão, arroz festa, farofa com bacon, panetone tradicional, mousse floresta mista, rabanada, refrigerante e vinho tinto. Ela serve quinze (R$ 549,99) ou trinta pessoas (R$ 949,99).

Já a ceia gourmet é voltada para um grupo de quinze pessoas. Ela conta com tábua de frios, torradas, canapés com patê, camponata, peru ou pernil decorado, salpicão, arroz crocante com damasco, farofa crocante, chocolate trufado, taça da felicidade e cannoli. O seu preço é R$ 799,99.