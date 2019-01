Dias Branco desiste de investir na Praia de Iracema, e Acquario permanece com obras paradas

O Grupo Dias Branco informou nesta quinta-feira (3) que não vai mais investir na Praia de Iracema. O projeto incluía a requalificação da região e a conclusão do Acquario Ceará, cujas obras continuam paradas. Segundo Geraldo Luciano Mattos Júnior, vice-presidente de Investimentos e Controladoria do Grupo, a companhia estava concluindo os estudos de viabilidade econômica, mas decidiu priorizar outros projetos.

"Na realidade não tem o que comentar. A gente estava concluindo os estudo, teve que haver uma priorização de investimentos. O Grupo tem vários outros investimentos para serem tocados. O projeto é um bom projeto. Teve que haver uma priorização, mas só isso. O projeto é muito bom, porém o Grupo teve que optar por priorizar investimento", afirmou.

Geraldo Luciano não comentou se o Grupo pretende futuramente retomar o projeto. "Ninguém pode falar isso. Não tem como falar a longo prazo".

Em agosto do ano passado, o Governo do Ceará, a Prefeitura de Fortaleza e o Grupo Dias Branco assinaram, em reunião no Palácio da Abolição, um documento que proporcionaria operação urbana consorciada, por meio de uma parceria público-privada. O investimento de R$ 600 milhões seria direcionado para a conclusão do Acquario e intervenções de urbanização no entorno.