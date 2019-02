Cruzeiros deverão trazer 11 mil turistas à Capital até abril de 2019

O Porto de Fortaleza se prepara para receber, hoje (5), o navio Sirena (Oceania Cruises), que abre a Temporada de Cruzeiros 2018/2019. De acordo com a Companhia das Docas do Ceará, aproximadamente 11 mil turistas vão desembarcar no Estado pelo Porto até abril deste ano, quando é encerrada a temporada. Para o titular da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor), Régis Medeiros, a chegada do navio Sirena marca uma nova fase no Porto de Fortaleza, após as obras de dragagem do berço de múltiplo uso (transporte de passageiros e de cargas) do terminal cearense.

Na avaliação do titular da Pasta, com a dragagem, o Porto se torna mais atraente aos olhos das gigantes do segmento de turismo de cruzeiros. A ideia que vem sendo trabalhada pela Setfor é que a Capital cearense seja porta de entrada e de saída desses cruzeiros. Assim, os turistas de cruzeiros - que hoje desembarcam na Capital e ficam apenas algumas horas - poderiam ficar entre dois e três dias no Estado antes de retornarem aos seus destinos de origem.

"Agora, os navios podem atracar diretamente no terminal e acredito que isso seja um novo pontapé para a gente ampliar o Ceará como rota de parada desses navios e, em um segundo momento, porta de entrada de 'travessia' dos navios, que é quando o Porto é porta de entrada e de saída", detalha Régis Medeiros.

O primeiro navio de 2019 partiu de Miami, no dia 20 de janeiro deste ano, e passou por cidades como San Juan (Porto Rico), Saint John (Antigua), Bridgetown (Barbados) e Iles du Salut (Guiana Francesa). Ainda segundo a Companhia das Docas, 61% das cidades a serem visitadas pela embarcação estão no Brasil. O titular da Pasta também destacou que o Ceará conta com uma malha que oferece condição para o escoamento desses turistas. "Contamos, hoje, com uma malha muito robusta. Já fizemos contatos com empresas operadoras de navios de cruzeiros junto à Secretaria do Turismo do Estado (Setur) para trabalhar essa atração", diz, acrescentando que Prefeitura e Governo estiveram reunidos com grandes players como a MSC, Pullmantur Cruises e Royal Caribbean.

Recepção

Na chegada do primeiro navio da temporada, a Setfor, em parceria com a Setur, fará a recepção dos turistas com a distribuição de informativos sobre o Ceará e brindes. "Nós teremos funcionários bilíngues recebendo esses turistas que vão atracar no Porto do Mucuripe a bordo do Sirena".

No próximo dia 12 deste mês, a Cidade recebe o segundo e maior navio da temporada a atracar no Porto de Fortaleza. Com 3.600 passageiros e 1.300 tripulantes, o Royal Princess saiu no último dia 2 de fevereiro de Fort Lauderdale, na Flórida.

O roteiro da viagem será finalizado em 23 de março deste ano, em Los Angeles, Califórnia (EUA). O navio passa pelo extremo Sul da América do Sul (Ilhas Falkland e Ushuaia) e retorna pelo Oceano Pacífico, parando em cidades do Chile e do Peru.

Chegada

Em março, a Capital cearense receberá duas embarcações. No domingo de Carnaval, dia 3, o Prinsendam atraca com 740 passageiros e 460 tripulantes. O navio Veendam chega poucos dias depois, no dia 9 de março, com 1.350 passageiros e 568 tripulantes. Encerrando a temporada, o Pacific Princess atraca no dia 17 de abril, com 688 passageiros e 373 tripulantes.

Veja a data de chegada dos cruzeiros à Capital

1. Sirena: 5 de fevereiro de 2019

2.Royal Princess: 12 de fevereiro de 2019

3.Prinsendam: 3 de março de 2019

4.Veendam: 9 de março de 2019

5. Pacific Princess: 17 de abril de 2019