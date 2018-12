Cresce número de consumidores que pretendem comprar pela internet

Análise realizada pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo (Ibevar) mostra que a intenção de compra do consumidor que adquire itens pela internet deve crescer 91% no quarto trimestre de 2018. Esse resultado indica uma alta de dois pontos na comparação com igual período do ano passado, o que demonstra uma melhora no consumo para este ano.

O relatório Intenção de Compra na Internet ainda apontou que as categorias mais procuradas são artes e antiguidades (74%), eletrodomésticos (20,8%) e moda e acessórios (22,9%). Já outros segmentos não tiveram um bom desempenho e sofreram queda em relação ao terceiro trimestre, como artigos religiosos (de 1,6% para 1,2%) e instrumentos musicais (de 1,8% para 1,5%).

Segundo Patricia Cotti, diretora executiva do Ibevar, muitos consumidores optam por visitar a loja antes de comprar pela internet.

“O Omnichannel, estratégia que diversas empresas adotaram nos últimos tempos, tem possibilitado que os clientes façam essa migração pelos canais que desejam, como físico e digital, por exemplo”, explica Patricia.

Para as categorias construção e ferramenta, eletrodomésticos, telefonia/celular e casa e decoração, a pesquisa mostrou que mais de 60% dos e-consumidores visitam a loja antes de efetuar a compra.