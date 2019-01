Confira fatos e curiosidades do Aeroporto de Fortaleza; vídeo

Com as obras de ampliação aceleradas, o novo Aeroporto de Fortaleza deve ficar pronto em 2020. Atualmente, o sítio aeroportuário, onde está o Aeroporto Internacional Pinto Martins, surgiu na década de 40 com a pista do Cocorote, construída pelos norte-americanos.

>Primeiro ano da Fraport em Fortaleza terá movimentação recorde

>Espaços da Base Aérea de Fortaleza serão utilizados para exploração comercial pela Fraport

Já o primeiro terminal de passageiros foi erguido em 1966. E em 1998, foi inaugurado o terminal que conhecemos hoje. Há um ano, a Fraport administra o Fortaleza Airport, com a missão de torná-lo mais moderno e eficiente.

Confira no vídeo, um pouco da história do Aeroporto Internacional de Fortaleza