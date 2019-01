Comércio de Fortaleza poderá fechar até duas horas mais cedo

O Sindicatos dos Comerciários e o Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas) acertaram nesta sexta-feira (4) o fechamento das lojas da Capital até duas horas mais cedo. A decisão visa manter a segurança dos trabalhadores na volta para casa e amenizar os transtornos causados pela redução da frota de ônibus coletivos.

"As lojas estão 100% abertas, mas estamos orientando que fechem no final do expediente mais cedo. Eu não posso assegurar que 100% dos empresários vão ouvir essa orientação e acatar. É apenas uma orientação", explicou o presidente do Sindicados dos Comerciários, Sebastião Costa.