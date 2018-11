Com descontos de até 95%, Feirão Limpa Nome do Serasa vai até dia 1º de dezembro

Mais de 33 milhões de brasileiros que estão com contas atrasadas podem quitar as dívidas com descontos de até 95% na 22ª edição do Feirão Limpa Nome do SerasaConsumidor. A ação segue até o dia 1º de dezembro.

A plataforma permite a renegociação pela internet diretamente com os credores e de qualquer lugar de forma gratuita. A iniciativa inclui empresas como Ipanema, Tribanco, Porto, Itaú, Claro, NET, Recovery e Vivo, entre outras.

Para participar, basta acessar o site. Ao se cadastrar, o usuário será direcionado a uma página na qual estarão listadas as dívidas e que podem ser negociadas com as empresas participantes. Também serão apresentados os canais de atendimento (telefones, e-mail, chat) disponíveis pelos credores e, em alguns casos, ofertas pré-estabelecidas através de boleto bancário ou até mesmo, simular a melhor condição de pagamento e gerar o boleto de forma online.

Segundo o Serasa, o site é desenvolvido em ambiente protegido, o que garante a proteção aos dados do consumidor. Assim, quem não tiver internet em casa, pode usar qualquer computador, celular ou tablet para negociar.

Mapa da inadimplência

Segundo estudo desenvolvido pela Serasa Experian, em setembro de 2018, o número de consumidores inadimplentes no país chegou a 61,4 milhões, 1,51% a mais do que em setembro de 2017, quando eram 60,5 milhões. O montante alcançado pelas dívidas no nono mês deste ano foi de R$ 274,1 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.462,00.