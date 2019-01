CNI: indústria registra queda da atividade e do emprego em dezembro

Com o fim das encomendas para as festas de fim de ano, a indústria brasileira encerrou dezembro com queda na atividade e no emprego, mas otimista em relação aos próximos meses.

De acordo com a pesquisa Sondagem Industrial, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o índice que mede a evolução da produção recuou de 48,3 pontos em novembro para 40,7 pontos em dezembro. Pela metodologia da pesquisa, números abaixo de 50 indicam queda. Em dezembro de 2017, o índice estava em 42,4 pontos.

A utilização da capacidade instalada caiu 4 pontos percentuais em relação ao mês anterior, fechando dezembro em 65%. No mesmo período de 2017, o porcentual estava em 64%. Já o indicador que mede a evolução dos estoques passou de 48,4 pontos para 46,4 pontos, a mesma marca de dezembro de 2017.

Ainda abaixo da linha dos 50 pontos, o que indica queda, o indicador que mede o emprego industrial passou de 49,1 pontos para 47,2 pontos. Em dezembro de 2017, o número era 47,7 pontos.