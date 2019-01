Cinco municípios do Ceará receberão socorro da Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a primeira operação do ano para distribuição de milho dos estoques do Governo Federal para atender a pequenos criadores de animais. Com cinco municípios a serem atendidos, o Ceará é o estado com o maior número de localidades beneficiadas além de angariar a maior quantidade do insumo.

As cidades de Iguatu, Maracanaú, Russas, Sobra e Tauá contarão com 4,62 mil toneladas de milho para garantir a sobrevivência dos animais. As entregas começam a ser realizadas no próximo dia 4 de fevereiro.

Também receberão ajuda da Conab localidades do Norte e Nordeste, como Maceió e Palmeira dos Índios (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Campo Maior, Parnaíba e Teresina (PI) e Natal e João Câmara (RN), totalizando 13,2 mil toneladas do grão.

Para habilitação, o proponente deve cumprir o regulamento para contratação de serviços de transportes da Conab e instruções do aviso. Os embarques deverão iniciar em 48 horas após a convocação e os embarques diários nas unidades onde estão estocados os grãos deverão ser realizados em quantidades compatíveis com as capacidades diárias de recepção nas unidades de destino.