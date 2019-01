Cesta básica equivale a 45% do salário mínimo em Fortaleza

No final de 2018, o trabalhador de Fortaleza tinha que reservar 45,27% do salário mínimo para adquirir a cesta básica (R$ 397,34), o maior percentual entre as cidades do Nordeste analisadas pelo Dieese. O percentual considera o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social.

Considerando o valor da cesta e, tomando como base o salário mínimo vigente no país (dez 2018) de R$ 954,00 (valor correspondente a uma jornada mensal de trabalho de 220 horas), o trabalhador em Fortaleza teve que desprender 91h 38 minutos de sua jornada de trabalho mensal para adquirir os 12 produtos básicos. Assim, o gasto com alimentação de uma família padrão (2 adultos e 2 crianças) foi de R$ 1.192,02.

Entretanto, o Dieese ressalta que, considerando a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência, o valor do salário mínimo necessário deveria ser de R$ 3.960,57.

Em dezembro de 2017, o salário mínimo necessário foi de R$ 3.585,05, ou 3,83 vezes o piso em vigor, que equivalia a R$ 937,00. “Em Fortaleza, assim como ocorre em belém, como a renda é muito baixa, o peso da alimentação é superior a 40% do salário, o que é muito alto. E isso faz com que quase toda a renda vá para alimentação, não sobrando dinheiro para outras atividades”, diz Reginaldo Aguiar, economista do Dieese.

Aguiar diz ainda que o comportamento dos preços da cesta básica em Fortaleza, nos últimos anos, mostra uma resistência quando há uma tendência de queda em âmbito nacional. “Em outros lugares, quando, quando o preço dos alimentos cai, o preço da cesta acompanha. Aqui é muito mais lento. Quando sobe, a cesta de Fortaleza acompanha, mas quando cai, a queda é mais lenta”, ele diz.