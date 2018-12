Celular está presente em 90,8% das residências cearenses

A existência de telefone móvel celular foi verificada em 2,632 milhões de residências no Ceará, 90,8% do total de domicílios levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O percentual de domicílios com acesso à internet por telefone móvel celular era de 99,1%. Em 2016, o telefone móvel celular estava presente em 89,7% das casas - 2,55 milhões de residências.

Os números integram a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) com dados referentes ao ano de 2017. Em apenas 9,2% das casas a ferramenta não estava presente. Em números absolutos, o Ceará é o segundo estado do Nordeste em número de residências com existência de telefone móvel celular: 2,632 milhões de casas, atrás de Pernambuco (2,895 milhões).

Na região Nordeste, havia, em 2017, telefone celular móvel em 89,9% dos domicílios. No Brasil, o aparelho chega a 93,2% das casas.

Microcomputador ou tablet

Já a presença de microcomputadores ou tablets ficou abaixo da metade em 2017 nos lares cearenses. De acordo com o IBGE, apenas 31,8% (921 mil residências) contavam com as ferramentas. O microcomputador foi encontrado em 28,8% dos domicílios cearenses. Já o tablet estava em 9,6% das casas em 2017.