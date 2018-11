Cearenses tem gasto médio de R$ 233,95 durante a Black Friday no varejo físico

A crise parece não ter assustado o brasileiro nesta Black Friday, fazendo com o tíquete médio em 2018 com gastos no varejo físico tivesse um aumento de 64% ante 2017. Ao todo, os consumidores desembolsaram, cada, R$ 279,27. No Ceará, montante foi um pouco menor, de R$ R$ 233,95.

Os dados, da Linx, empresa especialista em tecnologia para o varejo foram registrados entre 18 e 24 de novembro de 2018 e foram comparados ante igual período do ano passado. Foram considerados estabelecimentos de food service e moda.

Entre os estados analisados, Alagoas foi o que contabilizou o tíquete médio mais alto na Black Friday, com R$ 651,34. Já os roraimenses estão entre os consumidores que menos gastaram na última sexta-feira (23), com média de investimento de R$ 160,18.