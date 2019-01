Ceará tem 217 demissões por acordo em dezembro

Os desligamentos por acordo entre empregado e empregador contabilizaram 217 operações em dezembro de 2018, de acordo com dados divulgados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia na manhã desta quarta-feira (23). O número representa 1,5% do total de demissões por acordo em todo o País.

Considerando números absolutos, São Paulo teve o maior número de demissões por acordo no último mês de 2018, com 4.102 demissões, seguido pelo Paraná (2.132) e Rio Grande do Sul, com 1.233 acordos.

No Brasil, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged), foram 14.153 desligamentos acordados entre empregado e patrão. Em novembro, o número era de 13.769 operações. Ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 10 mil estabelecimentos se utilizaram da mudança introduzida pela nova lei trabalhista, em um universo de 9,1 mil empresas. Um total de 44 empregados chegou a realizar mais de um desligamento mediante acordo.

No acumulado do ano, o Brasil registrou 163,7 mil desligamentos decorrentes de acordo entre empregador e empregado. Foram 80,1 mil (48,9%) nos Serviços, 40,2 mil no Comércio (24,6%), 26,1 mil na Indústria de Transformação (16,0%), 9,2 mil na Construção Civil (5,7%) e 5,9 mil na Agropecuária (3,6%).