Ceará pode ganhar voo para o Amazonas até o fim de 2019, aponta portal

O Ceará deverá ganhar uma rota área ligando o Estado ao Amazonas. De acordo com o Airway, portal sobre aviação, a companhia regional Map, de Manaus, tem planos de iniciar operações no Acre e no Ceará até o fim de 2019. A perspectiva teria sido confirmada pelo gerente comercial da empresa.

O executivo explicou ao portal que a inclusão de novos destinos deverá ajudar no desenvolvimento da região Norte do Brasil. "A maior oferta de voos deverá atrair investidores para a região, regrando, consequentemente, incremento econômico, por exemplo, no setor de turismo", disse Alexandre Nascimento.

Segundo o gerente, os planos de expansão da companhia manauara também envolvem novas rotas para fora do País, aproveitando a ligação com o Acre para chegar até o Peru. Em breve, Nascimento afirmou que serão anunciados mais detalhes das novas operações. "A princípio, o voo para o Peru sairá de Manaus com escala em Rio Branco, no Acre, seguindo para Puerto Maldonado, no Peru", adiantou.

A meta da companhia regional é que o número de passageiro transportados passe de 150 mil, número alcançado em 2018, para 200 mil.