Ceará negocia com 5 redes de hotéis internacionais, diz Arialdo Pinho

O foco da Secretaria do Turismo do Estado (Setur) nos próximos quatro anos será atrair mais investimentos hoteleiros para o Ceará. Segundo revelou Arialdo Pinho, confirmado para permanecer no cargo de titular da Pasta, os projetos dessa gestão são consolidar o hub aéreo e garantir que mais redes de hotéis se instalem no Estado.

"Tem cinco companhias internacionais de hotelaria negociando com a gente, mas ainda é muito incipiente e inicial. Ainda estão tateando para conhecer bem as garantias que terão. A gente pensa em fazer um hub portuário ainda, consolidar o atual hub e buscar essas parcerias na hotelaria. É um projeto grande", acrescentou.

Arialdo Pinho, titular da Setur Foto: Camila Lima

De acordo com ele, o desafio é diminuir os entraves para constuir hotéis no Ceará e dessa forma atrair mais investimentos na área.

"O Ceará não tem uma boa história nessa parte de hotelaria. Todos os hotéis quando começam aqui, por causa das demandas jurídicas, acabam levando muito tempo para serem construídos, elevando muito o custo do hotel. Elas têm que ter segurança jurídica para acontecer o investimento. O prazo máximo de construção é de 18 meses para toda hotelaria hoje".

Arialdo comemorou os bons resultados de sua gestão e disse que uma das expectativas é consolidar o hub aéreo e aumentar ainda mais os voos para o Ceará.

"Isso mostra que nós somos a entrada norte do País. O Estado passa a ser uma das entradas do Brasil. Isso mostra que o pensamento da gente estava certo. Nós somos o lugar mais curto para Europa e Estados Unidos, a passagem tem que ser mais barata. E com a oferta de voos os preços das passagens baixaram muito. E as companhias estão satisfeitas em estarem voando para cá. Elas estão com ótimas ocupações", explicou.

O titular da Setur foi confirmado no cargo nesta quinta-feira (27) pelo próprio governador Camilo Santana. Arialdo já foi chefe da Casa Civil nas duas gestões do ex-governador Cid Gomes e foi convidado para a Setur na primeira gestão de Santana, em 2015. Ele ainda teve um papel fundamental para as negociações do centro de conexões da Air France-KLM e Gol, instalado em maio deste ano, e para a abertura do Aeroporto de Jericoacoara.