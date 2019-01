Ceará é o 3° estado do Nordeste com volume de vendas no e-commerce e cresce 2,06% em 2018

O estudo analisou o comportamento de navegação de mais de 35 milhões de usuários cadastrados na sua base, com 1.866.116 milhões de novos usuários em 2018, e revelou que o Ceará é o 3° estado que registrou crescimento no volume de vendas do Nordeste, com 2,07%.

O relatório foi feito pela Social Miner, plataforma de engajamento de consumo virtual, que estuda o comportamento do consumidor digital e suas preferências de compras.

A região do Brasil foi a segunda area do País que obteve mais consumo de vendas no comércio online, com crescimento de 12,32%. Os estados da Bahia e Pernambuco ficaram acima do ranking com 3,93% e 2,64%, respectivamente.

Os setores com maior volume de vendas no Nordeste foi Eletrodomésticos (27,91%), Hóteis e Viagens, (27,18%), Eletrodomésticos (27,91%), Livraria (25,53%), Beleza e Saúde (23,61%), Eletrônicos (22,87%) e Multicategoria (20,11%).

Além disso, a pesquisa indicou que o cartão de crédito foi a forma de pagamento mais usada durante o ano de 2018.

“No entanto, quando consideramos a receita gerada por cada método de pagamento, o boleto bancário ganha relevância, com aumento de 10,88 pontos percentuais”, declarou o relatório.

Datas comerciais

Outro dado que chamou atenção é que o segundo semestre de 2018 concentrou 60,45% do volume de vendas gerado no ano. Isso se deve, especialmente, a boa performance da Black Friday, que registrou um pico de acessos 6,5 vezes maior que o registrado na segunda data comercial com maior representatividade de tráfego, o Dia do Consumidor (15 de março).