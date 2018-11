Ceará deve ter ocupação hoteleira de 88% no feriado da Proclamação da República

A taxa de ocupação hoteleira no Ceará deve chegar a 87,8% para este feriado de 15 de novembro. O levantamento foi da Secretaria do Turismo do Estado. A demanda turística por acomodações, que teve uma variação de 16% em relação ao ano de 2017, deve gerar uma receita de mais de R$ 94 milhões ao setor. A capital Fortaleza é o quinto destino nacional mais buscado para o feriado da Proclamação da República, conforme levantamento da plataforma Kayak.



Jericoacoara é o principal destino do Estado. A praia é conhecida e considerada como uma das mais belas do mundo, com mais de 94% de ocupação.

Trairi, Praia das Fontes/ Morro Branco e Cumbuco também são destinos com mais de 90% de ocupação hoteleira para este feriadão. Além das praias, outro destino que ocupa a preferência dos turistas é a serra de Guaramiranga com 85% das acomodações. As praias de Porto das Dunas/Prainha, Canoa Quebrada e Camocim também figuram entre destinos turísticos de preferência, atingindo mais de 80% de ocupação hoteleira.



Fortaleza



A Capital cearense é o quinto destino nacional mais buscado para o feriado da Proclamação da República, segundo a plataforma Kayak.



Segundo a CVC, maior operadora de turismo da América Latina, os pacotes mais procurados (73%) envolvem destinos de praias da Região Nordeste, como Fortaleza(CE), Porto Seguro (BA), Maceió (AL), Salvador(BA) e Porto de Galinhas (PE). Destinos bem conhecidos de outras regiões também foram apontados na pesquisa, como Balneário Camboriú (SC), Foz do Iguaçu (PR) e Rio de Janeiro entre as opções preferidas do viajante.



Segundo a análise realizada pela Decolar, boa parte dos viajantes conseguirão emendar o descanso, estendendo o feriado até 20 de novembro. Neste cenário, Fortaleza também está entre os destinos prediletos, ao lado do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Orlando.

Agregados turísticos: (Feriado - 15 de novembro de 2018) (%)

Taxa de ocupação hoteleira: 87,8

Demanda hoteleira (Fortaleza): 37.7

Demanda turística no Ceará (via Fortaleza): 69.820

Oferta hoteleira (UHs): 11.830

Receita turística (R$ milhões): 94,3

Renda gerada (R$ milhões): 164,9

Fonte: Setur

Categorias

Fortaleza (média): 87,7

Hotéis - 90,49%

Pousadas 72,91%

Flats - 90,85%

Albergues - 74,75%

Principais destinos - 88,87%

Canoa Quebrada: 84,16%

Camocim: 80,50%

Cumbuco: 91,52%

Jijoca de Jericoacoara: 94,62%

Porto das Dunas/Prainha: 88,86%

Praia das Fontes/Morro Branco: 92,97%

Trairi: 93,20%

Guaramiranga: 85,14%