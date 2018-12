Caucaia é contemplada com R$ 91,7 milhões para desenvolver turismo

O Ministério do Turismo concedeu o Selo Oficial + Turismo para mais quatro projetos estruturantes do setor no País, incluindo a cidade de Caucaia. A proposta de R$ 91,7 milhões tem oito eixos de desenvolvimento do turismo no município cearense, sendo R$ 85 milhões para projetos de infraestrutura.

São obras de mobilidade urbana, proteção e reurbanização da orla marítima entre as praias de Icaraí e Tabuba, e restauração do Centro de Apoio ao Turista (CAT) da praia de Cumbuco, um dos destinos mais visitados do Ceará. A proposta também prevê a aquisição de uma unidade móvel de atendimento ao turista e a sinalização turística do município.

A entrega do selo para o município do litoral cearense foi feita pelo ministro do Turismo, Vinicius Lummertz. “É um pacote completo, que deverá transformar o turismo de Caucaia e desenvolver a atividade de maneira sustentável com esses investimentos em diferentes áreas”, destacou.

Para o secretário de Turismo de Caucaia, Paulo Guerra, “o Selo + Turismo é uma valiosa contribuição ao fortalecimento do turismo, impulsionando a cadeia produtiva de forma sustentável pelo viés econômico e social”.

Além de Caucaia, foram contemplados os municípios de Viamão (RS), Marcelino Ramos (RS), além de um projeto conjunto para Piaçabuçu (AL) e Brejo Grande (SE). O valor total para as propostas somam R$ 151,7 milhões.