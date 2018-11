Casas de câmbio oferecem dólar e outras moedas com preço mais baixo na Black Friday

As casas de câmbio também entraram no clima de Black Friday e anunciaram ofertas para quem planeja viajar para o exterior. De 22 a 29 de novembro, por exemplo, acontece a 4ª Edição do Best Week Confidence Câmbio com preços mais atrativos em produtos e serviços nas lojas físicas, mesa de atendimento, loja online e aplicativo. Neste ano, o cartão pré-pago internacional, também estará no leque de descontos.

Ao longo da semana, a campanha disponibilizará diversas ofertas nos diferentes canais de atendimento.

Como nas edições anteriores, a atual campanha também contará com os cupons de desconto BESTWEEK, para a compra de moedas em espécie, e BESTWEEKCARTAO, para cargas e recargas no cartão pré-pago.

Os cupons promocionais são válidos para todos os canais de compra que o cliente optar. Os mesmos códigos valerão durante toda a semana, independente da oferta do dia. Para conhecer as ofertas exclusivas, basta que os clientes fiquem atentos aos canais de comunicação oficiais da corretora, como páginas nas mídias sociais e site.

E desde o dia 19 a Ourominas está com sua ação de Black Week, que segue até sexta-feira (23). A promessa é derrubar os preços das principais moedas estrangeiras. Segunda a empresa, será uma semana de descontos na taxa de câmbio do dólar, euro e libra, tanto nas lojas físicas como no site.

“Na Black Week do ano passado tivemos um crescimento nas vendas em torno de 30% em relação ao ano anterior, a expectativa desse ano é ainda maior, pois nossas promoções serão melhores que as anteriores”, destaca Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas.

Quanto a Remessa Online, está prepando uma oferta exclusiva para o dia 23 de novembro: todos os clientes terão 15% de desconto no custo do envio de todas as moedas pelo site, são elas: Dólar Americano (USD); Euro (EUR); Libra Esterlina (GBP); Iene Japonês (JPY); Dólar Australiano (AUD); Dólar Canadense (CAD) e Franco Suíço (CHF).

Outras empresas resolveram esperar até o último minuto para decidir entrar com alguma promoção. A razão, segundo explicam as casas de câmbio, é porque o mercado está subindo bastante.