Campanha Natal de Prêmios irá sortear carro zero e moto a partir de segunda-feira

Começa na segunda-feira (10) a campanha Natal de Prêmios Fortaleza, por meio da qual os consumidores que realizarem suas compras nos mais de 1.200 estabelecimentos associados à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza concorrerão a um carro zero, uma moto e 10 TVs de LED com 40 polegadas. A campanha segue até o dia 30 de dezembro.

Embora a iniciativa contemple todos os associados da CDL Fortaleza, o presidente da entidade, Assis Cavalcante, diz que a campanha busca dar aos clientes de lojas de rua a chance de participar das já tradicionais promoções realizadas por shoppings centers durante o Natal, com sorteios de prêmios. “Essa é uma época de muita campanha, de muita promoção. Passamos o ano todo esperando esse período”, diz Cavalcante. “E além desses benefícios, consumidor poderá ter a chance de ganhar prêmios”.

Para cada R$ 50 em compras, o cliente recebe um cupom para participar do sorteio. Se a compra for feita no cartão Mastercard, o consumidor recebe dois cupons, e se o pagamento for realizado nas maquininhas da Rede ou Pop Credicard, o cliente receberá três cupons, que poderão ser validados pelo site da campanha ou em um posto de troca localizado na Praça do Ferreira. O sorteio será realizado no dia 7 de janeiro, na Praça do Ferreira, e a entrega dos prêmios será feita na sede da CDL Fortaleza no dia 28 de janeiro.

A expectativa da CDL Fortaleza é de que as vendas neste ano apresentem um crescimento superior a 5% comparado com o natal do ano passado. “Além de estarmos com mais lojas credenciadas, esperamos um crescimento no varejo em geral em torno de 4% ou 5%, e para os lojistas que participam da campanha, o aumento deve ser muito maior”, diz.

Horário de funcionamento

Para o período de compras natalinas, as lojas do Centro poderão funcionar das 8 horas às 22 horas, durante a semana, de 8 horas às 18 horas, aos sábados, e das 9 horas às 16 horas aos domingos. “O Centro ganhou muita segurança. Estamos com 240 homens fazendo a guarnição do Centro de Fortaleza, que farão a segurança de mais de 350 mil pessoas que passam por lá. De 20 a 23 de dezembro, esperamos um público de 650 mil pessoas no Centro”, diz o presidente da CDL Fortaleza.