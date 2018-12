Caminhoneiros interditam trecho da rodovia Presidente Dutra no RJ, diz PRF

Um bloqueio de caminhoneiros interditava parcialmente na manhã desta segunda-feira (10) a rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Barra Mansa (RJ), com aproximadamente dois quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, uma manifestação de caminhoneiros começou por volta de 5h25 no km 274 da via, e veículos de carga eram obrigados a retornar sentido São Paulo. Houve aglomeração sobre a pista, com alguns veículos retidos, acrescentou a polícia.

A informação também foi confirmada pela assessoria da CCR Nova Dutra. De acordo com a empresa, às 9h da manhã, as faixas da pista no sentido Rio de Janeiro já estavam liberadas para o tráfego, mas havia lentidão de 4 km.

Ainda segundo a CCR, também em Barra Mansa, mas no km 290, houve paralisação no pátio de posto de serviços, sem interdição de faixas. Em Piraí (RJ), no km 233, sentido Rio, havia manifestantes parados no acostamento, e o trânsito estava livre.

Em Pindamonhangaba (SP), no km 92, tanto no sentido Rio, quanto no sentido São Paulo, havia manifestantes parados, mas estavam em postos de serviços e pelo acostamento.

Os protestos ocorrem após o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder na semana passada liminar impedindo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) de multar transportadores que não seguirem os fretes rodoviários mínimos.

O tabelamento de fretes foi uma das medidas adotadas pelo governo na esteira da histórica greve de maio, que afetou a economia do país como um todo. O setor empresarial considera a tabela como inconstitucional.

Ainda na semana passada, a Abcam (Associação Brasileira dos Caminhoneiros) afirmou que poderia ficar mais difícil evitar uma nova paralisação da categoria após liminar do STF.

Procurada para comentar o assunto, a Abcam não respondeu de imediato. A PRF também não respondeu a questionamento sobre a ocorrência de outros bloqueios no país.

Em Santos, um grupo de manifestantes se reuniu às 3h30 desta segunda na rotatória que dá acesso ao porto da cidade. De acordo com a assessoria de imprensa do Porto de Santos, os protestos se encerraram às 7h20, não chegando a afetar o fluxo de cargas.

Reunião no domingo

Apesar do movimento desta segunda, no domingo (9), em reunião comandada por Wallace Landin, conhecido como Chorão e um dos principais representantes do setor, líderes do movimento decidiram não aderir a uma eventual nova paralisação da categoria.

Em reunião em Catalão (GO), houve consenso de que este não era o melhor momento para uma nova paralisação. Ao grupo, Chorão disse que a decisão não cabia a ele, e sim a todos os presentes.

Entre os motivos apontados pelos participantes para não parar agora, estão a promessa de que a Advocacia-Geral da União (AGU) entrará com recurso contra a liminar de Fux e a iminente posse do governo de Jair Bolsonaro (PSL), do qual esperam boa vontade.