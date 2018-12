Camilo Santana garante que não haverá aumento de impostos em 2019

O governador do Ceará, Camilo Santana, afirmou nesta sexta-feira (15), durante almoço na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), que não planeja nenhum aumento de tributos para 2019.

"Não estamos aumentando nenhum tributo. Fiz questão de não mandar nenhuma mensagem para Assembleia com aumento de qualquer imposto ou tributo para a população cearense. Não tem perspectiva para aumento", confirmou.

Camilo também reforçou que o equilíbrio fiscal e os investimentos também são prioridades na próxima gestão. "Logo no primeiro ano eu tomei medidas e estou encerrando o ano tomando medidas me preparando para os próximos quatro anos. Essas medidas garantiram que o Ceará honrasse seus compromissos e foi o Estado que mais fez investimentos públicos no País".

O governador participou de solenidade promovida pela Fiec e reuniu diversas autoridades de governo e empresários de vários setores produtivos.

