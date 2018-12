Caixa Econômica emite aval para uso de R$ 500,8 milhões em obras da Linha Leste

Mais um nome do time atual de secretários do governador Camilo Santana está confirmado para a próxima gestão que se inicia em 2019. O titular da Secretaria de Infraestrutura, Lúcio Gomes, recebeu nesta noite o convite para seguir à frente da Pasta. E uma das missões da Seinfra no ano que vem é continuar com as atividades para o início das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza.

Nessa sexta-feira, o Ministério das Cidades publicou Autorização de Início de Objeto referente ao valor de R$ 500,8 milhões a serem utilizados nas obras da Linha Leste. Na prática, o documento traz a análise da Caixa Econômica Federal sobre o uso do recurso, que já estava garantido conforme o Plano Plurianual da União.

"Objetivamente representa que a Caixa e o Ministério das Cidades deram o aval para a realização das obras e para garantir os pagamentos. A Caixa examinou por cerca de seis meses a composição dos preços para emitir o parecer", explica Lúcio Gomes.

Tuneladoras

De acordo com ele, as tuneladoras - também conhecidas como tatuzões - já estão montadas para o início da escavação. "Em breve nós iremos desengatá-las e colocá-las dentro do emborque. A fábrica de anéis que revestirão os túneis começa a ser montada em janeiro para que as tuneladoras não parem de trabalhar quando começarmos", diz.

Ele relembra que o governador Camilo Santana deu ordem de serviço para o início das atividades em novembro e que o consórcio FTS Linha Leste (formado pelas construtoras Ferreira Guedes e Sacyr Construcción), responsável pelas obras, já está trabalhando nos preparativos.

Conclusão

"A previsão de conclusão para a obra é quatro anos. Só para o ano que vem, há uma expectativa de que sejam utilizados R$ 115 milhões dos recursos do Ministério das Cidades (do Orçamento Geral da União), R$ 32 milhões do Governo do Estado e R$ 170 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)", detalha o titular da Seinfra.

Além do início das atividades das tuneladoras, Lúcio Gomes também destacou que está entre os próximos passos da Linha Leste a licitação dos trens que farão o percurso entre a Estação do Tirol e Estação do Papicu. "A gente vai começar com um termo de referência, com todas as especificações", arremata.