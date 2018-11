Caixa amplia horário no interior do Estado para negociar dívidas

Clientes da Caixa Econômica Federal no interior do Estado vão contar com uma hora a mais para negociar suas dívidas com o Banco. As agências vão fechar uma hora mais tarde para atender pessoas e empresas com dívidas superiores a 360 dias, com descontos de até 90% para quem quitar o débito à vista.

O horário exclusivo para atendimento a estes clientes será de 14 às 15 horas nos dias 19, 20 e 21 de novembro em todas as 52 agências do Banco no interior do Estado.

Entre as alternativas que a CAIXA oferece estão a renovação dos contratos e a unificação de diferentes tipos de dívida, ambas com ampliação do prazo de pagamento e redução do valor da prestação mensal, além de descontos que podem chegar a 90% para quem pagar a dívida à vista.

Para mais informações, o cliente também têm à disposição o site www.negociardividas.caixa.gov.br e o telefone 0800 726 8068 (opção 8).