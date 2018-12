Cagece abre 85 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos com início em janeiro de 2019

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) vai ofereder 85 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos no mês de janeiro de 2019. A capacitação são para as áreas de informática (25 vagas), mecânica (30 vagas) e logística (30 vagas), todas na modalidade básica.

Para se inscrever, os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e retirar a carta de encaminhamento em uma das unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine) até o dia 21 de dezembro.As matrículas serão realizadas no dia 22 de dezembro, das 8h às 11h, na sede da Cagece, localizada na Avenida Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030, no bairro Vila União. O atendimento será realizado por ordem de chegada.

No ato da inscrição é necessário apresentar a carta de encaminhamento do Sine, certificado de conclusão do ensino fundamental, identidade, CPF e comprovante de residência.Os alunos que já realizaram cursos na Companhia e buscam novas oportunidades de capacitação, devem apresentar somente o certificado de participação do curso realizado anteriormente pela Cagece.

As aulas do curso de informática básica ocorrerão no período de 8 a 26 de janeiro, de segunda a sexta, no horário de 17h15min às 20h15min, na própria sede da companhia.. As aulas de logística básica acontecem de 15 a 26 de janeiro, também de segunda a sexta, de 17h20min às 19h20min. Já a de mecânica básica será ministrada de 8 a 14 de janeiro de 2019, de segunda a sexta, no horário de 17h15min às 20h12min, e sábado e domingo de 8h às 17h. As formações de logística e mecânica básica serão realizadas na unidade da Cagece no bairro Pici, na Av. Carneiro de Mendonça, sem número, próximo ao Hospital da Mulher.

Confira os endereços dos Sines onde podem ser retiradas as cartas de encaminhamento para os cursos:

Aldeota

Av. Santos Dumont, 5015

Tel: (85) 3101.1660

Centro

Rua Assunção, 699

Tel: (85) 3101.2775

Parangaba

Av. João Pessoa, 6239

Tel: (85) 3101.3034

Vapt Vupt Antônio Bezerra

Av. Demétrio de Menezes, 3750

Tel: (85) 3101.2743