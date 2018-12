Brasileiros pretendem desembolsar, em média, R$ 207 com a ceia

Este ano, os brasileiros estão mais animados com as comemorações de Natal. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) aponta um aumento de 45% na intenção de gastos, já descontados os efeitos da inflação, diante de 2017, que foi de R$ 136,52. O consumidor deve desembolsar, em média, R$ 207,27 com os preparativos da ceia ou almoço de Natal. No entanto, 39% ainda não decidiram quanto vão gastar.

Os dados também mostram que metade (48%) dos entrevistados pretende celebrar a data em casa, o que representa um aumento de 7,4 p.p. em relação ao ano passado. Enquanto isso, 17,6% pretendem comemorar na casa dos pais e 15,7% na casa de outros parentes.

Custos

Considerando a divisão de gastos na comemoração do Natal, 30,8% garantem que as despesas da festa serão compartilhadoas entre os familiares e 30,6% declararam que cada pessoa levará um prato (aumentando para 36% entre as mulheres). Por outro lado, 13,3% afirmam que pagarão todas as despesas, o que significa um crescimento de 4,6 p.p. em relação a 2017 e chegando a 29,9% entre os mais velhos e 18,7% entre os homens.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, destaca a importância de planejar antes os gastos com todos para evitar dor de cabeça depois.

"Dividir as despesas é uma estratégia interessante, ao evitar que os custos sobrecarreguem o bolso de uma única pessoa. Outra dica é pesquisar bem os preços e, se possível, sair de casa com uma lista incluindo todos os itens", orienta.

De roupa nova

O levantamento revela ainda uma preocupação das pessoas em renovar o guardar roupa para passar o Natal. Em cada dez brasileiros que vão comemorar o Natal, seis (64%) disseram que vão comprar alguma peça nova de vestuário ou acessório, percentual que sobe para 70% entre as mulheres. Os que não pretendem comprar roupa nova representam 21% da amostra e 15% não se decidiram.

O gasto médio previsto deve ser de R$ 237,11. Entretanto, vale destacar que 36,6% ainda não sabem quanto pretendem gastar com essas compras.

Metodologia

Inicialmente foram ouvidos 761 consumidores nas 27 capitais para identificar o percentual de quem pretendia ir às compras no Natal e, depois, a partir de 607 entrevistas, investigou-se em detalhes o comportamento de consumo no Natal. A margem de erro é de no máximo 3,5 e 4,0 p.p, respectivamente, a uma margem de confiança de 95%.