Bolsonaro diz que governo vai atrair R$ 7 bi com concessões de infraestrutura

O presidente Jair Bolsonaro disse que seu governo espera atrair "rapidamente" investimentos de R$ 7 bilhões com concessões.

"Rapidamente atrairemos investimentos iniciais em torno de R$ 7 bilhões, com concessões de ferrovia, 12 aeroportos e quatro terminais portuários. Com a confiança do investidor sob condições favoráveis à população resgataremos o desenvolvimento inicial da infraestrutura do Brasil", escreveu o presidente nas redes sociais nesta quinta-feira (3).

Bolsonaro, contudo, não deu detalhes sobre o calendário das concessões e nem por onde espera começar.

A equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, ainda não anunciou a ordem de medidas que fará para retomar o crescimento econômico, elevar os investimentos do país e reduzir o tamanho do Estado. Os temas são promessas de campanha, além de uma agenda de reformas estruturantes.

Ao assumir o Ministério da Infraestrutura na quarta-feira (2), Tarcísio Gomes de Freitas prometeu destravar os investimentos no setor.

Ele disse que começará o trabalho resolvendo os problemas dos contratos de concessão de rodovias e do aeroporto de Viracopos que, diante da crise, "não são mais exequíveis".

Tarcísio, como é conhecido no setor, prometeu uma solução para esses empreendimentos que se arrastam desde o início do governo do ex-presidente Michel Temer.

Bolsonaro convocou para a manhã desta quinta-feira (3) a primeira reunião ministerial após a posse. No encontro devem ser discutidas as medidas a serem anunciadas nas próximas semanas por ele e pela equipe.