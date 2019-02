Bolsonaro chega ao Congresso para entregar PEC da reforma da Previdência

O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 9h30 desta quarta-feira (20), ao Congresso Nacional para a entrega da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência.

Bolsonaro seguiu para a sala da presidência da Câmara acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, também acompanha o presidente.

No plenário da Câmara, alguns parlamentares aguardam o encontro. Há a expectativa de que Bolsonaro possa ir até lá depois de deixar o gabinete de Maia, mas ainda não há confirmação sobre isso. Um dos filhos do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), é um dos parlamentares que aguarda no plenário.