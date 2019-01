O Ibovespa, principal índice de negociação da B3, opera nesta quinta-feira (31) em alta de 1,04%, marcando 98.004 pontos às 10h34. As ações da Vale aparecem entre as mais negociadas, com alta de 1,44%. Na última quarta (30), as ações da mineradora fecharam o pregão com valorização de 9,03%.

O dólar registra queda de 1,92% e está valendo R$ 3,65. O Euro também opera em baixa de 1,21% e está cotado a R$ 4,0.