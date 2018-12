BNB confirma alta de 90% em valores concedidos pelo FNE em 2018

O montante emprestado pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) teve um aumento de 90% na comparação entre 2018 e 2017. Segundo o Banco do Nordeste (BNB), foram registrados R$ 30,3 bilhões em crédito pelo programa de desenvolvimento neste ano, contra R$ 15,9 bilhões no ano anterior.

Do total em 2018, quase 50%, ou R$ 15 bilhões, foram enviados para projetos de infraestrutura. O restante, R$ 15,3 bilhões foram concedidos através da modalidade tradicional do FNE.

Os setores da economia que mais se beneficiaram com o FNE Tradicional foram o agrícola, com 23% (R$ 3,545 bilhões); a pecuária, com 23% (R$ 3,484 bilhões); e o comércio, com 22% (R$ 3,428 bilhões). A indústria e os serviços ficaram com cerca de 15% do montante.