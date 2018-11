BNB aumenta prazo para lojistas pagarem empréstimos por capital de giro

Os lojistas de Fortaleza terão o dobro do tempo para parcelar pagamentos de empréstimos com o Banco do Nordeste (BNB) para gerar capital de giro. Mudança veio depois de um acordo assinado entre a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza e o BNB, que aumentou o número de parcelas para 36, com juros a partir de 0,50% ao mês.

Anteriormente, os pagamentos tinham de ser feitos em até 18 vezes.

Decisão foi tomada após reunião entre o presidente da CDL de Fortaleza, Assis Cavalcante, o presidente do BNB, Romildo Rolim, e o superintendente do banco no Ceará, Jorge Bagdeve.

Mudança veio após um pedido da CDL após conversas com vários lojistas da Capital, que mencionaram a necessidade de um prazo maior para os pagamentos. A portaria com os detalhes dos empréstimos foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (30).