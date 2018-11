Black Friday: consumidora desiste de comprar depois de ver fila

A grande quantidade de consumidores concentrados nas principais lojas de departamento da Capital cearense tem espantado os clientes que chegaram um pouco mais tarde.

A comerciante Gilnete da Silva foi uma deles. Ao chegar por volta de 9 horas no Centro, desistiu de comprar algo nas Lojas Americanas depois de ver a quantidade de pessoas que aguardavam sua vez para passar os produtos nos caixas.

"Uma loucura! A fila vai daqui até o outro lado e volta!", destaca comerciante que desistiu de comprar na loja. "Não tem condições de esperar de jeito nenhum!".

As Lojas Americanas, na rua Barão do Rio Branco, no Centro, abriram à meia noite e, no início da manhã, já havia muita gente saindo com várias sacolas cheias. Embora as ruas estivessem um pouco mais tranquilas, as grandes lojas estavam lotadas.

Dentre os produtos mais procurados pelos clientes estavam celulares, televisores, roupas, eletrônicos e eletrodomésticos. Na manhã desta sexta-feira (23), também havia filas de consumidores com carrinhos de compra aguardando a abertura das portas do Sam’s Club, no Papicu.

A Black Friday está movimento o comércio em Fortaleza. No Centro, tem loja aberta desde a madrugada e a procura segue grande. E você, vai aproveitar algum desconto? Conta para a gente! (Vídeo: José Leomar) pic.twitter.com/ETMSp8K8BG — Diário do Nordeste (@diarioonline) 23 de novembro de 2018

Fiscalização

O Procon Fortaleza montou atendimento especial para receber denúncias de consumidores sobre ofertas enganosas na Black Friday nesta sexta-feira (23). Técnicos do Procon vão analisar as ofertas e comparar com os preços coletados durante o monitoramento.

Caso haja indícios de publicidade enganosa, as empresas responderão a processo administrativo e poderão ser multadas.

O consumidor que se sentir prejudicado pode acessar o portal da Prefeitura de Fortaleza; ou ainda pela Central de Atendimento 151, no horário comercial. É possível ainda realizar denúncias pelo aplicativo Procon Fortaleza.