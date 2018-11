Black Friday: bancos oferecem condições especiais

Pegando carona com o varejo, os bancos também entraram na campanha da Black Friday e anunciaram taxas e condições especiais para atrair novos clientes no período. Embora a ação comece oficialmente às 0h da próxima sexta-feira (23), as ofertas já estão disponíveis.

A ação da Caixa Econômica Federal com a temática acontece até o fim do mês. O banco anunciou a redução nas taxas mínimas de juros de linhas de crédito pessoal, que partem de 3,06% a.m. para o Crédito Direto Caixa (CDC), de 1,35% a.m. para reformas ou ampliações de imóveis residenciais com o Construcard e de 1,29% a.m. para o Crédito Auto.

Novos correntistas terão 50% de isenção nas cestas de serviço por até 12 meses, que pode chegar a 100% caso o cliente também opte por receber o salário na Caixa. A ação ainda inclui a renegociação de dívidas em atraso e a oferta de imóveis Caixa com até 70% de desconto, além de redução de até 15% na taxa de administração de consórcios imobiliários, entre outras.

No Banco do Brasil, as ações acontecem a partir de hoje a 30 de novembro. Entre as ofertas, o banco oferece 30% de desconto nas taxas de administração de consórcio, crédito pessoal com taxas reduzidas, BB Crediário com redução de até 14% nas taxas, financiamento de veículos pelo app com taxas a partir de 0,89% a.m., pulseira Ourocard por R$ 5,00 e ganhos de pontos turbinados Livelo na aquisição de Ourocap, BrasilPrev e Seguros Vida, entre outros.

As ofertas do Bradesco incluem até 30% de desconto na taxa de juros na contratação de crédito pessoal para empréstimos a partir de 37 meses. Já no financiamento de veículos, os clientes poderão financiar até 100% do valor do automóvel novo ou usado, com prazo de até 60 meses e taxa a partir de 0,89% ao mês. Ambas as linhas preveem o pagamento da primeira parcela em até 60 dias. As condições especiais são válidas até 30 de novembro.

Já o Santander oferece até o próximo dia 26 descontos que podem chegar a 75% em mais de 40 serviços e produtos financeiros. Dentre as ofertas para pessoa física estão a redução de até 30% na taxa de juros do crédito pessoal e do consignado; crédito imobiliário a 8,80% a.a., com financiamento de até 90% do valor do imóvel novo ou usado e 50% de desconto na tarifa de avaliação de garantia, financiamento de veículos a uma taxa a partir de 0,89% a.m., com prazo de até 24 meses e com primeira parcela em 2019 e o crédito pessoal agro com desconto de até 20% na taxa de juros.