Bares e restaurantes de Fortaleza programam pacotes especiais às confraternizações de dezembro

Dezembro a previsão é de movimentação intensa para os mais de 500 bares e restaurantes ligados à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel). Devido às confraternizações de fim de ano, a expectativa é voltar para a faixa de 30% de crescimento comparado ao decorrer do ano, média habitual de aumento para esse período. Em 2017, o cenário foi atípico, com baixo fluxo, com menos de 20%.

E a mesma promessa é aguardada para os cerca de seis mil estabelecimentos, de grande a pequeno portes, existentes só em Fortaleza.

"A economia agora deu uma reagida e a gente acredita que será um pouco maior que ano passado, vai dar uma fomentada, sim", ressalta o diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará (Abrasel), Taiene Righetto.

Dentre os fatores que vão contribuir com essa melhora, Taiene elenca três pontos: "o mercado como um todo estava estagnado por causa de eleições e indefinições políticas, e isso acabou. Então, a gente vê um ânimo melhor das empresas para poder fazer festas e comemorar. Outro fator é que a economia do Ceará deu uma aquecida em relação aos demais estados", destaca.

Fechando a lista, está a alteração da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) com a aprovação do trabalho intermitente. Ele é visto como ferramenta para facilitar a contratação para atender a maior demanda de clientes nessa época. De acordo com Taiene, com essa nova regulamentação, as empresas ficarão motivadas em melhorar e diferenciar a qualidade do serviço.

"Tinha estabelecimentos que não investiam muito em abertura de horários e dias diferentes por conta dessa dificuldade de mão de obra. E agora isso vai acontecer muito provavelmente", pontua.

E se consideramos ainda as festas da alta temporada, como Natal e Réveillon, além do natural aumento de turistas no Estado, a previsão é de alta de 60% de lotação nos estabelecimentos.

O fato da véspera dessas duas comemorações serem em uma segunda-feira também anima o comércio. "O Pirata Bar chega a caber de três a quatro mil pessoas lá dentro. E este ano (a celebração) vai cair na segunda dele. Ele nunca faz a virada do Ano Novo e este ano vai fazer uma grande festa. Pela data, tudo vai dar uma aumentada", completa.

Café Viriato

Quem já está aproveitando a casa cheia é o Café Viriato por todo este mês. Em torno de 70% das mesas do espaço localizado na Osvaldo Cruz é destinado para reservas. Em plena segunda-feira, logo no primeiro dia útil de dezembro (03/12), o local tinha 51 pessoas distribuídas em diferentes reservas e nesta terça (04/12) com 56 pessoas. "Isso é o limite. Agora só por ordem de chegada. Se as pessoas chegarem ainda têm mesas, mas se for um grupo grande vai ter que ficar na lista de espera", enfatiza a atendente Rose Ramos.

De acordo com Rose, a agenda já está quase preenchida, então é preciso antecedência para garantir espaço. "As duas casas estão cheias nesta terça, o Café Viriato e a Forneria Coriolano, temos eventos de almoço, café da manhã e chá da tarde", completa.

Para o período do almoço, trabalham com pratos executivos, os quais variam de R$ 29,00 a R$ 45,00. Já nas outras duas opções, possuem pacotes para grupos, sendo R$ 77,00 cada pessoa com duração de quatro horas de serviço. "Não é um buffet. É um cardápio que fica na sua mesa e você vai pedindo o que você quiser, quantas vezes quiser", explica.

Prato executivo Café Viriato com salmão

Pasto & Pizza

O rodízio de massas e pizzas também está muito requisitado, com reservas agendadas desde novembro para reuniões em dezembro, para aproveitar o preço de R$ 66,00 com refrigerante e água inclusos no pacote.

"Recomendamos que marquem a data o quanto antes, pois existem as datas que são mais procuradas, como também os fins de semana. Nesses dias por exemplo, temos alguns que já estão lotados, não tem mais vagas para reservas", orienta a gerente da unidade da 13 de Maio, Eliana Leonel.

O esperado no local é de um crescimento entre 15% a 20% no orçamento neste mês.

Coco Bambu

E um pouco mais é aguardado no Coco Bambu Meireles. Cerca de 25% de incremento no faturamento está previsto para o fim deste mês. A expectativa está alta porque são esperados 30% a 40% das mesas da casa reservadas para confraternizações em dezembro, com grupos com uma média de 30 pessoas cada.

"Estamos apostando muito nos produtos da nossa marca: espumante, vinho e cerveja. A cerveja custa R$16,00 todo dia, como preço especial de lançamento", pontua o diretor da unidade, Rafael de Assis.

Para esse mês, outra aposta é a promoção do Happy Hour. De 17h às 20h, o chopp e a caipirinha é em dobro, além dos petiscos com 25% de abatimento. "Acabam que as confraternizações acabam mais cedo, tem bons descontos. Temos o ano inteiro, mas no fim do ano a gente divulga mais isso", destaca.

Fora isso, também é possível fechar pacotes para eventos, por R$46,90 com um rodízio de pizza até R$ 195,50 com buffet com lagosta.

"A turma deixa para em cima da hora e a gente fica procurando uma dara que dê para eles e para gente. O ideal é que fosse um mês antes, para garantir um local confortável. Se for em um turno como sábado à noite para uma mesa grande, pode ser que não tenha", explica.

Outback

Para quem quiser marcar a confraternização no Outback, o incentivo fica pelos dois pacotes disponíveis para grupos de no mínimo 12 pessoas de segunda à quinta-feira (exceto feriados), das 15h às 17h, em todos os restaurantes da rede.

A primeira opção conta com quatro entradas: Aussie Cheese Fries, Bloomin’ Onion, as Kookaburra Wings e a versão das celebradas costelinhas para comer com as mãos, chamada Billy Ribs. Para brindar, o pacote contém: refrigerantes, iced tea, água e Chopp Brahma de 340ml. O combo, por pessoa, fica em R$ 83,00 e dá direito ao livre consumo de todos os itens contemplados no pacote durante o período de duas horas.

Kookaburra Wings

Com a mesma duração, e mesma oferta de bebidas, tem há uma segunda alternativa com seis opções de aperitivos da casa: Aussie Cheese Fries, Bloomin’ Onion, Kookaburra Wings, Ribs On The Barbie, Chook’N Dillas e Bloomin’Beef Quesadillas. O valor é de R$ 89 por pessoa.

A oferta está disponível até 27 de dezembro e todas as reservas poderão ser realizadas pessoalmente ou pelos telefones dos restaurantes.

Food Square Oficial

O espaço também está com dezembro cheio de reservas, com uma média de 20 a 30 pessoas por grupo. A previsão é de um aumento de aproximadamente 30% em relação ao ano passado.

"O perfil das confraternizações em nosso espaço são amigo secreto, festa de empresas e confraternizações entre amigos. Nossos pacotes são de aproximadamente R$ 2.500", relata o gestor do local, Pedro Netto.

Benévolo Café e Gelato

Também já está sentindo aumento na procura o proprietário da Benévolo, Jefferson Deywis, em torno de 35% em relação ao ano passado.

"O mês de dezembro já está com a agenda 80% fechada até o Natal", destaca.

Por isso, o recomendado é que as reservas sejam feitas com antecedência de 10 a 15 dias. "Mas, recebemos reserva com até três horas antes do evento. A questão da antecedência é para avaliarmos a disponibilidade do espaço", ressalta.

Jardim do Alchymist

A diretora Cléa Girão também está otimista com a lotação da casa, principalmente no Natal, quando pretendem ter todas as mesas no restaurante reservadas, o que também ocorreu no ano passado. "Estamos com uma procura muito grande para o Natal e já temos reservas confirmadas", acrescenta.

Segundo ela, durante o mês de dezembro, 30% das mesas reservadas são para confraternizações e a previsão é um incremento no faturamento de cerca de 20%. Para atender esse público diferenciado, estão ofertando um cardápio especial para grupos acima de 15 pessoas.

Por R$ 89,90, é servido entrada, prato principal e sobremesa. Em média, apenas o prato principal em datas normais, custa R$ 70,00.

"Além disso, estamos trabalhando com o cardápio especial e customizado para o Natal que, além de reforçar nossos pratos mais pedidos, incrementamos itens com produtos típicos natalinos", ressalta.

Dentre o perfil das reuniões no local, tem as confraternizações entre amigos, com maior fluxo de segunda a quarta-feira, quando o consumo maior é de caipirosca por conta da promoção em dobro nesses dias. Tem ainda as familiares, com mesas grandes e mais pedidos de vinho e espumante, além da coorporativa, com características variadas em termo de bebidas.

"Iniciamos em novembro a lista de reservas para o fim de ano, inclusive teremos confraternizações agendadas para todo o mês de dezembro. Normalmente, as pessoas costumam reservar com 15 a 20 dias, no máximo, de antecedência. Já para o Natal as reservas já estão sendo feitas e a procura está muito grande", afirma.