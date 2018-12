Bancos vão ter horário especial de funcionamento no fim de ano; confira

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) divulgou horários e dias de funcionamento bancário nas vésperas de Natal (24) e Ano Novo (31) e no último dia útil de 2018 (28).

No dia 24 de dezembro (segunda-feira), as agências de Fortaleza vão das 8h às 10h (horário local). O dia 28 de dezembro será o último do ano com expediente normal e atendimento ao público. Todas as operações bancárias poderão ser realizadas nas agências. Nos dias 25, 31 e 1º, os bancos não irão abrir.

Com as agências fechadas, os clientes podem efetuar as transações por meio de caixas eletrônicos ou internet banking, por exemplo.

Os pagamentos de contas de consumo (água, energia e telefone) e de carnês que vencem nos feriados poderão ser pagos no dia seguinte, sem acréscimo no valor total. Os usuários podem também agendar o pagamento das contas ou pagá-las em qualquer caixa eletrônico. Além disso, o pagamento de boletos bancários poderá ser realizado ou por agendamento ou por meio do Débito Direto Autorizado (DDA).