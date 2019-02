Balança tem superávit de US$ 608 milhões na 3ª semana de fevereiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 608 milhões na terceira semana de fevereiro, informou o Ministério da Economia. O resultado é fruto de US$ 3,948 bilhões em exportações e US$ 3,340 bilhões em importações.

No acumulado de fevereiro até o dia 17, as exportações somam US$ 8,748 bilhões e as importações, US$ 7,135 bilhões, com saldo positivo de US$ 1,613 bilhão.

Em 2019, as exportações totalizam US$ 27,327 bilhões e as importações, US$ 23,522 bilhões, com saldo positivo de US$ 3,805 bilhões. Esse resultado é pior do que em igual período de 2018, quando o superávit foi de US$ 6,256 bilhões.

Segundo a pasta, a média das exportações da 3ª semana de fevereiro chegou a US$ 789,6 milhões, 1,3% abaixo da média de US$ 800,0 milhões até a 2ª semana, em razão da queda nas exportações de produtos semimanufaturados e manufaturados. Por outro lado, aumentaram as vendas de produtos básicos, como petróleo em bruto, farelo de soja, minérios de ferro, minérios de cobre e bovinos vivos.

Do lado das importações, houve crescimento de 5,6% na média da 3ª semana (US$ 667,9 milhões) sobre a média até a 2ª semana (US$ 632,3 milhões), explicada, principalmente, pelo aumento nos gastos com combustíveis e lubrificantes, adubos e fertilizantes, instrumentos de ótica e precisão, bebidas e álcool, cobre e suas obras.