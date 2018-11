Balança comercial tem superávit de US$ 3,428 bilhões em novembro até dia 23

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 3,428 bilhões em novembro até o dia 23, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). Em outubro, o superávit comercial havia sido de US$ 5,906 bilhões.

No acumulado de novembro, as exportações somaram US$ 17,060 bilhões (alta de 36,3% ante novembro de 2017), enquanto as importações atingiram US$ 13,631 bilhões (avanço de 38,3%).

No acumulado de 2018 até 23 de novembro, o superávit comercial soma US$ 51,064 bilhões, resultado de exportações de US$ 216,139 bilhões e importações de US$ 165,075 bilhões.