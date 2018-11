Atividade econômica no Nordeste sobe 1,5% no trimestre finalizado em agosto

A atividade econômica da região Nordeste avançou 1,5% no trimestre encerrado em agosto, ante o trimestre finalizado em maio. A informação é do Boletim Regional do Banco Central, divulgado nesta terça-feira, 20, em Belo Horizonte. Segundo o BC, a economia do Nordeste foi mais afetada pela greve dos caminhoneiros, ocorrida entre o fim de maio e o início de junho.

A expansão verificada agora, no trimestre de junho a agosto, reflete, em particular, o desempenho da indústria. "Adicionalmente, observa-se melhora do mercado de trabalho e retomada das operações de crédito no segmento de pessoas físicas em meio ao cenário positivo das expectativas dos consumidores e à recuperação dos rendimentos e da massa salarial", acrescentou o BC.

O BC divulga hoje o Boletim Regional em Belo Horizonte, Minas Gerais. No documento, a análise da atividade nas regiões leva em conta os dados até agosto deste ano.

Na última sexta-feira, 16, o BC já havia divulgado seu Índice de Atividade (IBC-Br) referente a todo o País, em setembro, que indicou baixa de 0,09% ante agosto, na série ajustada. Em relação a setembro de 2017, houve alta de 0,72% pela série sem ajuste.