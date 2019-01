Ataques no Ceará: falta ou atraso ao trabalho pode acarretar punição 

A falta ou atraso do trabalhador motivados pelos ataques aos ônibus em Fortaleza pode punir ainda mais os empregados. Segundo a advogada trabalhista e conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), Adhara Camilo, a legislação trabalhista não tem previsão legal expressa para o caso específico que a cidade está passando.

"E com isso a falta do empregado ou seu atraso no ambiente de trabalho não é tido na legislação como uma forma de falta justificada do empregado ao seu emprego. E com isso ele pode sofrer descontos nos seus salários", explica.

De acordo com ela, no artigo 473 da CLT há circunstâncias nas quais o empregado tem o direito à falta sem haver desconto no salário. "E o caso específico não entra em questão. Esse caos que nós estamos passando prejudica ao empregado e a empresa porque as empresas abrem normalmente e funcionam sem seus respectivos funcionários. Principalmente os lojistas de shoppings que são multados caso não abram as suas lojas".

A advogada também ressalta que o recomendado para os trabalhadores e empregadores é a negociação. "O mais viável a se fazer é empregado e empregador fazerem acordos seja coletivo ou individual que estipulem que por falta de transporte público essas horas serão posteriormente compensadas e assim resguarda a todos. Vale lembrar que as empresas também têm a opção de custear o transporte e ela poderá descontar do vale-transporte do empregado".

Comércio

O presidente do Sindicato dos Lojistas de Fortaleza (Sindilojas), Cid Alves, garantiu total apoio ao trabalhador neste momento. "O trabalhador não tem culpa pelo que está acontecendo. Ele está sendo injustiçado, aliás todos os cearenses estão sendo prejudicados no seu direito de ir e vir. A gente deve compreender que devemos dar todo o apoio porque a culpa não é do trabalhador. Ele não pode se responsabilizar por isso", acrescenta.

"A gente recomenda que não haja corte de salário pelo fato do trabalhador não ter ido trabalhar, mas é uma decisão de cada um. Se o trabalhador não veio porque não teve transporte por causa dos ataques a recomendação é que ele não seja penalizado", diz Alves.

"Na verdade é uma orientação. Alinhamos um pensamento com o Sindilojas de que os trabalhadores não devem ser penalizados", afirma o presidente do Sindicato dos Comerciários, Sebastião Costa.