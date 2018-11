Atacarejo cresce acima da média no Ceará e Assaí já prospecta nova loja no Interior

Em ampla expansão no mercado nacional – de 17,3% em 2017, segundo a consultoria Nielsen –, o mercado do atacarejo deve se consolidar nos próximos anos no Ceará. Esperando crescer 24% em faturamento, a rede Assaí Atacadista confirmou que, no Estado, deverá ter uma evolução acima da média, fazendo com uma nova loja no Interior do Estado já estava sendo prospectada para 2019. O local, no entanto, não foi confirmado.

Ainda de acordo com a Nielsen, o atacarejo vem ganhando espaço na lista de preferências do consumidor em todo o País. Pela primeira vez na história, o número de pessoas que afirmaram ter feito compras em uma loja de atacarejo superou o comércio tradicional, 60% contra 58% das indicações. Além disso, 98% das pessoas que escolheram o atacarejo afirmaram que pretendem continuar aproveitando as vantagens do modelo.

Segundo Luiz Carlos Araujo Costa, diretor regional do Assaí Ceará/Norte, a crise econômica foi um dos principais fatores para a mudança de comportamento do consumidor. Contudo, a constante atualização do modelo aplicado no atacarejo também tem sido fundamental para garantir o crescimento do setor no Brasil.

"O atacarejo vai muito bem e é o formato que mais cresce no brasil, e o Ceará está acima da média dentro dos resultados do Assaí. Muita gente foi levada pela crise e isso ajudou a diminuir o preconceito que as pessoas tinham com o atacarejo, mas nós também temos planejado bem os investimentos para atrair os clientes", disse Costa.

Entre os investimentos e melhorias citados pelo diretor regional estão lojas melhores; centros mais modernos, com corredores mais amplos e melhor estrutura de estacionamento; além de uma maior variedade de produtos ofertados. Nessa perspectiva, o Assaí vai inaugurar, na próxima quarta-feira (28), a oitava loja no Ceará, a maior da rede no Estado.

"Nós também tivemos que ter uma adaptação muito grande e por isso estamos sempre pensando onde e como investir. A cada loja que abrimos, aumentamos o sortimento de produtos ofertados e ainda temos vantagens variadas. Mas, claro, tudo sem alterar muito esse nosso modelo, que tem dado certo", explicou Costa.

Ao todo, foram investidos R$ 45 milhões na nova unidade do Assaí no Ceará, que deve gerar 600 empregos diretos e indiretos. A loja fica localizada na Rodovia BR 116, Km 4 (próximo à Avenida Oliveira Paiva), no bairro Cidade dos Funcionários.

Adaptação

Com essas atualizações constantes, até o perfil do consumidor foi mudando ao longo dos anos. O diretor regional do Assaí afirmou que o atacarejo atendia majoritariamente pequenos comerciantes e revendedores, mas, agora, já é possível perceber pessoas de todas as classes econômica, até mesmo A e B.

"O consumidor não vê mais necessidade de voltar a comprar no mercado convencional e por isso pretendemos continuar com nosso planejamento e continuar investindo. Queremos abrir 20 lojas por ano, no Brasil, nos próximos 3 anos", disse Costa.