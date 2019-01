Após ataques, corridas de aplicativos chegam a custar R$ 100

Com a série de ataques criminosos na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) iniciados na madrugada desta quinta-feira (3) afetando a circulação do sistema de transporte público, os usuários buscaram meio alternativos para se deslocar pela cidade. Com o crescimento da demanda, os valores da corridas em aplicativos sofreram elevações exponenciais desde o final da tarde, com preços chegando a quase R$ 100 em determinadas rotas.

Na plataforma Uber, quem precisou se deslocar das proximidades do terminal do Papicu para o Conjunto Ceará por volta das 16h30 teve que desembolsar R$ 77,16, conforme pesquisa direta - valor que já estava alto em relação a um dia comum. Às 18h30, o preço para o mesmo trajeto subiu 25,5%, chegando a R$ 96,89.

Os moradores do Siqueira que trabalham no Papicu também encontraram preços salgados. No aplicativo da 99, a volta para casa estava saindo a R$ 88,40 às 18h30, cerca de 40% mais caro que o cotado duas horas antes.

Uma das localidades mais afetadas pelos ataques, o Cidade Jardim é mais um destino com altos custos para quem precisou dos aplicativos de transporte alternativo. A Uber estava cobrando R$ 68,13 de quem precisou ir do Centro para o residencial por volta das 18h30. No mesmo horário, a plataforma 99 marcava R$ 61,80.

Táxi Comum

Regidos pela chamada tarifa dinâmica, que faz os preços subirem de acordo com a demanda, os aplicativos de transporte alternativos ficaram mais caros inclusive que os taximetros dos táxis comuns. Nas três simulações mencionadas anteriormente, o valor cobrado na plataforma Easy Táxi foi mais barato que na Uber e 99. No caso da rota entre o Papicu e Conjunto Ceará, a corrida saía até 47% mais barata em táxi comum do que na Uber (R$ 51,13 contra R$ 96,89). De acordo com informações do Sindicato dos Taxista do Ceará (Sinditaxi), a procura por carros cadastrados após o meio dia foi 30% maior que em um dia normal.