Aplicativos geram economia de 20% na hora de abastecer

Manobra e para o carro. Desliga o motor e, antes de todo o resto, alcança o celular dentro do bolso ou da mochila. Foi assim que começou, para alguns fortalezenses, o processo para abastecer o carro na última terça-feira (12). E esse novo comportamento deve virar rotina nos postos de combustível da Capital, já que empresas estão oferecendo descontos para quem optar pelo uso do meio eletrônico na hora de reabastecer o tanque. Surpreendentemente, o consumidor pode conseguir uma redução de até 20%, pagando R$ 3,28 pelo litro da gasolina em estabelecimentos que definiram que o valor de revenda seria de R$ 4,10 por litro.

Tudo isso pelo uso da tecnologia. Lançados recentemente, os aplicativos das grandes bandeiras de postos de combustível estão começando a virar febre no mercado cearense. Em apenas alguns minutos - com a equipe de reportagem parada próxima ao cruzamento das avenidas Barão de Studart e Santos Dumont -, foi possível ver uma dúzia de consumidores, em pouco mais de 20 minutos, utilizando o celular para abastecer o tanque nos postos Ipiranga e Shell localizados ali.

Adesão

De acordo com os funcionários de ambos os pontos comerciais, atualmente, entre 60% e 70% de todos os clientes que param ali estão usufruindo das possibilidades ofertadas pelas novas ferramentas digitais. Fator positivo desses aplicativos é que todos os processos são muito simples. A ideia é garantir que os consumidores consigam aproveitar as oportunidades de forma rápida.

Para aqueles que ainda tiverem dúvidas, os frentistas têm se mostrado convidativamente pacientes ao explicar desde os primeiros passos até o momento de finalizar a compra.

Alguns dos postos de combustível na Capital até já indicam, de forma bastante direta, que usar as ferramentas podem gerar descontos expressivos na hora de abastecer.

Os dois aplicativos acompanhados pela reportagem - o Shell Box (Shell) e o Abastece Aí (Ipiranga) -, apresentam promoções diferentes, mas, ambos, contudo com condições atraentes. Até o dia 24 deste mês, a rede Ipiranga oferece um redução de 10% no valor cobrado no abastecimento, considerando qualquer volume de combustível.

Possibilidades

Já a ferramenta da Shell dá a oportunidade do cliente ter uma redução de R$ 10,00 nos reabastecimentos acima de R$ 50, podendo gerar uma economia de até 20% dependendo do valor de revenda em cada posto. De acordo com os aplicativos, o desconto é dado em cima do valor de cada unidade, gerando oportunidades diferentes para cada local.

Mas todo o processo é muito fácil, como garante a aposentada Márcia Salgado, de 59 anos, que testou e aprovou o aplicativo pela primeira vez na última terça-feira (12). Ela conta que descobriu a possibilidade no dia anterior, ao parar abastecer no mesmo posto. Quando reparou em uma oferta bem abaixo do preço negociado normalmente, ela questionou um dos funcionários, que já a indicou a ferramenta. A partir de agora, ela disse que vai checar, sempre que puder, as oportunidades listadas pelos aplicativos.

"Eu vou começar a avaliar, sim, mas pelos preços que a gente vê nas bombas, que estão na faixa de R$ 4,10, já dá para ver que vale muito a pena, porque abastecer hoje pelo aplicativo está me dando um preço mais baixo para o litro da gasolina, na casa dos R$ 3,60", afirmou Márcia.

Mercado amplo

Prático e digital, esse acompanhamento deverá ficar mais fácil com o passar do tempo, com mais postos preparados para operar com as ferramentas. Segundo dados da Shell, mais de 2.000 postos, no Brasil, já aceitam esta forma exclusiva de pagamento.

No Ceará, são 70 unidades. Como forma de pagamento, pelo Shell Box, o cliente pode escolher entre cadastrar o cartão de crédito direto no aplicativo ou vincular sua conta no PayPal.

A Ipiranga afirmou apenas que "o 'Abastece Aí' tem o objetivo de oferecer conveniência, segurança e praticidade no abastecimento, além de estar integrado ao Km de Vantagens, programa de fidelidade da Ipiranga", e que o app já tem mais de 3,5 milhões de downloads. Além disso, após o dia 24 de fevereiro, os pagamentos pela ferramenta, que podem ser feitos com dinheiro ou cartão, irão oferecer um desconto de 5% na compra do combustível. Hoje, a redução é de 10%. Para o autônomo Rafael Barroso, 34, não há mais dúvida. Sempre que pode ele abastece utilizando o aplicativo. Barroso conta que descobriu as promoções pelo aplicativo da Ipiranga quando parou em um dos postos da marca e foi informado por um dos frentistas.

"Eu comecei a usar justamente pelo desconto, que, hoje, é uma grande vantagem. Além disso, com uma internet boa, é muito fácil de usar o serviço e poupar. Como eu abasteço todos os dias, por rodar muito, eu já estou notando uma economia considerável", afirmou Barroso.

É justamente essa economia que o militar da reserva Geovane Dares espera observar ao começar a utilizar os aplicativos dos postos de gasolina. Ele começou ontem, com a ajuda dos funcionários do posto em que parou.

"É tranquilo demais usar o app. E com a galera ajudando é ainda mais fácil, mas o mais importante é que ele é muito econômico. Vou tentar usar essa oportunidade sempre que puder, e quando eu tiver dúvidas, já sei onde perguntar, no Posto Ipiranga", brincou Dares.