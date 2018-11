Amazon oferece Frete Grátis para toda a loja de livros

A Amazon.com.br preparou uma oferta especial para a semana de 19 a 21 de novembro. Um cupom de FRETE GRÁTIS para toda loja de livros. Na compra de uma ou mais unidades de livros impressos vendidos e entregues pela Amazon.com.br, o frete será gratuito ao utilizar o código de cupom “FRETEGRATIS”.

Para aproveitar a condição especial o comprador precisa estar atento para digitar o código do cupom no carrinho de compras virtual. Além disso a loja estabeleceu algumas regras. Veja abaixo as principais:

- Validade: até 21/novembro às 23h59;

- Apenas para livros impressos;

- Itens colocados no Carrinho cuja compra não seja concluída durante o período da promoção deixarão de ser elegíveis após o término da promoção;

- Para usufruir desta promoção, é necessário ter uma conta válida na Amazon.com.br e uma forma de pagamento válida vinculada a essa conta;

- Esta promoção não pode ser combinada com outras promoções ou ofertas;

- Esta promoção é válida apenas para produtos vendidos pela Amazon e não por vendedores terceiros.