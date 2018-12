Alunos de Cascavel fazem livro com receitas da gastronomia local

Resgatar e reunir em uma publicação as receitas culinárias de famílias que residem em uma pequena comunidade do município de Cascavel. Este foi o trabalho de alunos do 5º ano da Escola Municipal Choró Pedra Redonda, que participaram do programa de educação empreendedora do Sebrae, Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP). A escola é uma das 17 do município de Cascavel que integraram o programa este ano.

Escrito à mão pelos próprios estudantes, o livro contou com um trabalho de pesquisa que envolveu, além dos professores, as famílias da comunidade. “No começo do JEPP, ficamos na dúvida sobre o que focar até que resolvemos destacar as vocações aqui da comunidade de Pedra Redonda, e uma delas é a gastronomia. Então tivemos a ideia de envolver as mães que ficaram responsáveis por passar as receitas tradicionais para os alunos”, conta a diretora da escola, Kilvia Felipe da Silva.

Uma das envolvidas no processo foi a dona Francisca Maria, que passou para o filho Francisco Saulo, a receita de cará assado, que foi registrada na publicação. “Me sinto orgulhosa de poder estar representada no livro, através do meu filho”. Além da publicação, ela destaca que o programa do Sebrae trouxe outros ensinamentos para a família. “Aconteceu uma troca de conhecimentos e o meu filho passou a ensinar a gente a economizar,” ressalta.

A mudança na comunidade também foi confirmada pela diretora Kilvia Felipe. Segundo ela, o JEPP deixou uma marca muito forte não apenas na escola, mas também no entorno. “Antes, nós tínhamos riquezas na comunidade, mas desperdiçávamos. Depois do JEPP, os alunos passaram a querer ser microempreendedores e os próprios pais já estão vendendo produtos que os filhos aprenderam a fazer nas oficinas”.

Segundo Kilvia, um destes exemplos é a aluna Vitória, do 5º ano, que passou os ensinamentos obtidos para a mãe, que hoje passou a comercializar os ovos de galinha caipira que produzia em sua casa. “O melhor foi que os ensinamentos do JEPP ajudaram a melhorar a autoestima deles”, destaca a diretora.

Degustação

Para marcar o encerramento das atividades do JEPP e o lançamento do livro de receitas, os alunos prepararam uma degustação dos pratos. A atividade contou com a presença do superintendente do Sebrae, Joaquim Cartaxo, da gestora estadual do JEPP, Priscila Fidélis, da articuladora do Sebrae no Litoral Leste, Ana Carla Luna, e de representantes da secretaria de educação do município de Cascavel.

Para Cartaxo, o trabalho dos alunos cumpre um importante papel de valorização da economia local. “Ao resgatar estas receitas, além de perpetuar a culinária local, estes alunos estão destacando os insumos produzidos no território, como o peixe, a galinha caipira, os temperos. Tudo isso ajuda a valorizar e fortalecer a gastronomia e a economia local”.