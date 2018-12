Alimentos estão 3,76% mais caros em dezembro; maiores preços estão na Regional Centro, diz Procon

Os preços dos alimentos nos supermercados da Capital subiram 3,76% na primeira semana de dezembro, segundo pesquisa do Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), divulgada nesta segunda-feira (10). Os maiores valores foram registrados na Regional Centro, onde a soma dos itens pesquisados teve alta de 5,83% este mês.

Segundo o Procon Fortaleza, na Regional Centro, a soma dos 60 itens pesquisados passou de R$ 478,47, em novembro, para R$ 506,37, neste mês. Já no levantamento de todas as regionais, a soma passou de R$ 426,07, no mês passado, para R$ 442,07, em dezembro.

A maior diferença de preços encontrada foi da banana, que pode custar de R$ 1,58 a R$ 5,99, indicando uma variação de 279,11%. Em seguida, vem o abacaxi, custando de R$ 1,99 a R$ 6,99, uma diferença de 251,25%.

Ceias

A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, acredita que a elevação de preços, no Centro, pode estar relacionada ao aumento da procura de produtos para as ceias de Natal e Réveillon. "Certamente, os consumidores podem já estar procurando produtos para as comemorações de fim de ano, e isto influencia na alta dos preços", comentou.

O Procon também deve divulgar uma pesquisa com preços de itens para as ceias de Natal e Réveillon.

Preços por regionais

Regional Centro - R$ 506,37

Regional II - R$ 451,01

Regional V - R$ 449,95

Regional III - R$ 446,76

Regional VI - R$ 445,21

Regional I - R$ 394,74

Regional IV - R$ 375,75

O órgão também realizou a análise do acumulado de doze meses. Os preços de alimentos e produtos nos supermercados de Fortaleza subiram, em 2018, cerca de 12,94%.